Україна

Криворізьска команда відновить тренування 10 серпня.

Криворізький Кривбас завершив двотижневі навчально-тренувальні збори, що проходили на Закарпатті. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За цей час команда Юрія Вернідуба провела чотири спаринги, в яких здобула перемоги над Минаєм (3:1) та Севлюшем (9:0), а також зіграла внічию з Металістом (1:1) і поступилася Ворсклі (2:3).

Сьогодні, 8 серпня, криворіжці повернулися до Кривого Рогу клубним авобусом. Попереду футболісти мають три дні вихідних.

Кривбас відновить тренувальний процес 10 серпня, і цей етап підготовки буде заключним перед стартом нового сезону в українській Прем'єр-лізі.