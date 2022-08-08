Криворізьска команда відновить тренування 10 серпня.
ФК Кривбас
08 серпня 2022, 15:43
Криворізький Кривбас завершив двотижневі навчально-тренувальні збори, що проходили на Закарпатті. Про це повідомляє прес-служба клубу.
За цей час команда Юрія Вернідуба провела чотири спаринги, в яких здобула перемоги над Минаєм (3:1) та Севлюшем (9:0), а також зіграла внічию з Металістом (1:1) і поступилася Ворсклі (2:3).
Сьогодні, 8 серпня, криворіжці повернулися до Кривого Рогу клубним авобусом. Попереду футболісти мають три дні вихідних.
Кривбас відновить тренувальний процес 10 серпня, і цей етап підготовки буде заключним перед стартом нового сезону в українській Прем'єр-лізі.