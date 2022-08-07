Україна

Дмитро Кара-Мустафа поділився своїми думками після гри з Металістом.

Тренер Кривбасу Дмитро Кара-Мустафа прокоментував нічийний результат у товариському матчі проти харківського Металіста (1:1).

"Це була заключна гра на зборах. Дуже хороший динамічний футбол ми побачили із Ворсклою, й сьогодні з Металістом. Щоправда, команда була не така свіжа, адже хлопці ще не відновились після Полтави. Попереду все ще дуже багато роботи. Сьогодні вирішили провести деякі експерименти зі складом. Наприклад, Рома Дебелко зіграв справа на фланзі.

Треба проаналізували кожний контрольний матч, наші сильні та слабкі сторони. Дивимось, над чим нам потрібно більше працювати. У нас ще є час. Впевнений, ми добре підготуємось до чемпіонату й ще попрацюємо над усіма проблемними моментами. До сезону підійдемо у бойовій готовності.

На Закарпатті чудові умови, гарне поле для тренувань, класні умови для відновлення у готелі. В організаційному плані жодних питань. Дякуємо нашому керівництву", - наводить слова Кари-Мустафа прес-служба клубу.