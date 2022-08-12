Ліга конференцій

До вашої уваги найкращі моменти матчу-відповіді у кваліфікації Ліги конференцій.

У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій луганська Зоря в гостях поступилася румунській Університаті з рахунком 0:3 і вилетіла з турніру.

Вже на п'ятій хвилині зустрічі господарі вийшли вперед завдяки голу Сілви, і це зрівняло загальний рахунок протистояння після перемоги луганців у першій грі (1:0).

Потім у середині другого тайму Університатя забила двічі зусиллями Баярама та Банку, що залишає український клуб без єврокубків.

Огляд матчу

Університатя Крайова — Зоря 3:0 (перший матч – 0:1)

Голи: Сілва, 5, Баярам, 53, Банку, 56



Університатя Крайова: Лазар — Скречу, Папп, Сілва — Ханка (Ветежелу, 72), Крецу (Кепецине, 66), Матей, Банку — Баярам (Рогулич, 74) — Колич (Маркович, 65), Іван (Рівалдіньйо, 90+2).



Зоря: Мацапура — Данченко (Алефіренко, 89), Батагов, Імереков, Батагов, Вантух (Сміян, 29) — Чурко, Назарина, Булеца — Крістіан, Нагнойний (Мишньов, 58), Кабаєв (Безбородько, 59).



Попередження: Іван, Колич, Сілва, Матей, Скречу — Булеца