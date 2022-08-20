Україна

Юрій Кравчук та Валерій Рогозінський стали гравцями закарпатського клубу.

Минай на своїй сторінці у Facebook оголосив про підписання контрактів із двома футболістами — захисником Юрієм Кравчуком та півзахисником Валерієм Рогозінським.

Орендну угоду з 28-річним Кравчуком розраховано до літа 2023 року. Футболіст, який прийшов із Металіста, виступатиме під п'ятим номером.

Контракт із 26-річним Рогозинським розрахований на два роки. У новій команді він виступатиме під 78 номером.

Минулого сезону Кравчук провів 20 матчів за Гірник-Спорт у Першій лізі, в яких забив два голи та віддав одну гольову передачу. На рахунку Рогозинського 17 матчів у тій же лізі за Альянс із двома голами та двома асистами.

Раніше повідомлялося, що матч 1-го туру УПЛ Минай — Львів перенесено.