Закарпатська команда поповнилася досвідченим захисником.
Дмитро Нємчанінов, НК Верес
18 серпня 2022, 16:58
Минай на своїй офіційній сторінці в Instagram оголосив про підписання контракту із захисником Дмитром Нємчаніновим.
Угода з 32-річним українцем розрахована на два роки. У закарпатській команді Дмитро виступатиме під 23 номером.
Раніше Нємчанінов виступав в Україні за Олімпік, Верес, вінницьку Ниву, Днестр, Волинь, Зірку, Рух, Чорноморець та Десну.
Минулого сезону Нємчанінов провів 19 матчів за Верес, у яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.