Україна

Закарпатська команда поповнилася досвідченим захисником.

Минай на своїй офіційній сторінці в Instagram оголосив про підписання контракту із захисником Дмитром Нємчаніновим.

Угода з 32-річним українцем розрахована на два роки. У закарпатській команді Дмитро виступатиме під 23 номером.

Раніше Нємчанінов виступав в Україні за Олімпік, Верес, вінницьку Ниву, Днестр, Волинь, Зірку, Рух, Чорноморець та Десну.

Минулого сезону Нємчанінов провів 19 матчів за Верес, у яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.