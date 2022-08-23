Україна

Ми зробили спробу спрогнозувати турнірну таблицю УПЛ-2022/23.

Настав день, якого чекали українські вболівальники — УПЛ вже стартує. Всі пам'ятають, як передчасно завершився сезон-2021/22 чемпіонату України. Прийшла війна, яка розбила усі плани та через яку ми дізнались остаточну турнірну таблицю, не догравши чемпіонат. І всі розраховують на те, щоб майбутній сезон пройшов від початку і до кінця.

"Астрологи досить розумні, щоб робити свої прогнози настільки туманними, що їх можна зарахувати до будь-якого результату", — Стівен Хокінг. Так відбувається і в футболі. Будь-що може зруйнувати прогноз на футбольну подію, але ми все одно продовжуємо їх робити.

Цього року два клуби, міста яких дуже постраждали від війни, а саме Маріуполь (зразка УПЛ) та Чесна з Чернігова не будуть заявлені. Але їх місця зберігаються, і, за можливістю, наступного року вони зможуть взяти участь у змаганні.

Їх замінили два амбітні проєкти — відроджені клуби Кривбас Кривий Ріг та Металіст Харків, який до початку УПЛ втратив деяких футболістів, головного тренера Олександра Кучера та віце-президента Євгена Краснікова. Тому важко зрозуміти, які цілі буде ставити новий тренерський штаб перед молодими футболістами, яких у складі більшість.

У нашій трилогії матеріалів "Останній герой: частина I, частина II, частина IІІ" ми більше розповіли про те, у якому становищі клуби підходять до старту нового сезону української Прем'єр-ліги. Але як раз перед початком кампанії, редакція Football.ua робить прогнози на фінальну турнірну таблицю УПЛ.

У коментарях запрошуємо читачів Football.ua зробити свій прогноз на те, як виглядатиме таблиця після останнього туру.

Нагадаємо, що 23 серпня пройдуть чотири матчі першого туру: Шахтар — Металіст 1925 (13:00), Зоря — Ворскла (15:00), Чорноморець — Верес (15:00) та Колос — Кривбас (17:00).

24 серпня відбудеться гра Рух — Металіст. Матчі Інгулець — Динамо, Дніпро-1 — Олександрія перенесли через участь команд у єврокубках, а гру Минай — Львів через інші обставини.

Також редакція Football.ua вітає усіх з днем Державного прапора України. Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!