Гірники представили новачка.
Лукас Тейлор
22 серпня 2022, 22:41
Донецький Шахтар оголосив про оренду Лукаса Тейлора із ПАОКу. Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".
Угода розрахована на один сезон.
Лукас Тейлор – вихованець Палмейраса. У сезоні-2018/19 виступав у складі Львова (17 матчів, 3 м'ячі, 2 асисти), а навесні 2020-го перейшов у Дніпро-1, відігравши під керівництвом нинішнього наставника Шахтаря Йовічевіча. У сезоні-2021/22 виступав за грецький ПАОК (29 матчів, 5 асистів).
Бразилець гратиме у складі "гірників" під 23-м номером.
Нагадаємо, сьогодні Шахтар оголосив про підписання Івана Петряка.