Англія

У "аристократів" немає пропозицій щодо американського вінгера.

Вінгер Челсі Крістіан Пулішич не залишить лондонський клуб у це трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг, "сині" не мають пропозицій щодо американця.

Самому ж футболісту може бути цікавий варіант зі зміною клубної прописки, оскільки він може отримати більше ігрової практики напередодні чемпіонату світу.

Головний тренер аристократів Томас Тухель не балує Пулішича великою кількістю ігрового часу. У цьому сезоні Пулішич зіграв 57 хвилин в АПЛ та не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, Пулішич перейшов до Челсі з дортмундської Боруссії у 2019 році. За 3 сезони він зіграв 76 матчів та забив 19 голів.

Раніше повідомлялося про інтерес до Пулішича з боку Ліверпуля, але ЗМІ спростували інформацію.