Україна

Український вінгер повернувся до колишнього клубу.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Івана Петряка.

28-річний футболіст перебрався до "гірників" з угорського клубу МОЛ Фехервар. Контракт вінгера розрахований на 4 роки.

Зазначимо, що протягом 2017-18 років Петряк вже виступав у складі "помаранчево-чорних", зігравши у 17 матчах та відзначившись 2 голами.

Сьогодні Іван був присутній на відкритому тренуванні Шахтаря, яке проходить на НСК Олімпійський.