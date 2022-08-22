Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Івана Петряка.

28-річний футболіст перебрався до "гірників" з угорського клубу МОЛ Фехервар. Контракт вінгера розрахований на 4 роки.

Зазначимо, що протягом 2017-18 років Петряк вже виступав у складі "помаранчево-чорних", зігравши у 17 матчах та відзначившись 2 голами.

@fcshakhtar 🧡 Іван Петряк – гравець «Шахтаря»! ⚒ З поверненням до клубу! 🇺🇦 #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkiv #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #Львів #Lviv #ПремьерЛига #PremierLeague #newseason #новини #news #новости #трансфери #transfer #трансферы #Petryak #Петряк ♬ оригінальний звук — FC Shakhtar

Сьогодні Іван був присутній на відкритому тренуванні Шахтаря, яке проходить на НСК Олімпійський. 