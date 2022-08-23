Україна

Подія сталася у матчі Шахтар — Металіст 1925

Перед стартовим матчем УПЛ-2022/23 було піднято історичний прапор з 1976 року. Ця подія виглядає особливо символічною у День державного Прапора України.

Крім того, перший удар по м'ячу у грі між Шахтарем та Металістом 1925 наніс поранений український військовий Ярослав Голик, який пройшов бої на Азовсталі.

Український герой вийшов на поле у шалику "гірників" під оплески гравців обох команд.

Відзначимо, що гравці Металіста 1925 грають проти "помаранчево-чорних" у футболках зі словами "Слава ЗСУ", а Шахтар вийшов на поле у футболках "Донецьк! Україна переможе!"