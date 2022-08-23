Україна

"Дніпряни" наголошують на безкоштовному перегляді футболу.

Спортивний клуб Дніпро-1 виступив із заявою щодо єдиного телепулу. "Дніпряни" наголосили на своєму багаторічному контракті з групою 1+1 media та обов'язковості безкоштовного доступу до футболу для всіх.

"Сьогодні – день старту чемпіонату Української Прем’єр-ліги. День, якого з нетерпінням чекала вся країна, та який є яскравим прикладом незламності нашого народу. Один з вагомих чинників цієї незламності – єднання та вміння українців гуртуватися заради досягнення спільної мети. І нам здавалось, що рішення починати футбольний сезон в умовах воєнного стану має бути прикладом саме такого єднання. Але, на жаль, навіть у такий час знайшлись ті, хто ставить якісь амбіції вище за спільні інтереси. Дуже прикро, що в ці "розбірки" намагаються втягнути цілу низку клубів УПЛ, серед яких і СК Дніпро-1.

Наш клуб висловлює свою обуреність ситуацією, що склалася, та категорично заявляє про неприпустимість з’ясування стосунків всередині футбольної спільноти. Зі свого боку, ми завжди виступали і продовжуємо виступати за доступність якісного футбольного контенту для якомога ширшої телевізійної аудиторії. Вільний доступ до трансляцій матчів чемпіонату УПЛ – показовий крок задля того самого єднання та підтримки українців, які переживають наразі важкі часи, та для яких перегляд матчів улюблених команд є джерелом натхнення для продовження боротьби за нашу державу. Можливість усім бажаючим безкоштовно дивитись футбол – єдина умова, за якою Дніпро-1 був готовий безоплатно передати права на трансляцію матчів УПЛ.

Виходячи з тривалого досвіду співпраці з групою 1+1 media (з нею СК Дніпро-1 має багаторічний контракт), наш клуб може запевнити, що її потужності відкривають можливості саме для перегляду матчів багатомільйонною аудиторією. Це можливо як на загальнонаціональних каналах, так і через ОТТ-платформу й YouTube-канали.

Наголошуємо, що СК Дніпро-1 є власником прав на трансляції домашніх матчів команди. Закликаємо ще раз усіх суб’єктів українського футбольного господарства припинити будь-які спекуляції з приводу трансляцій матчів чемпіонату та з повагою ставитись до позицій кожного клубу. Дніпро-1 обирає інтереси вболівальників і сподіваємось, що наші колеги вчинять так само.

Слава Україні!" - підсумували "спортклубівці".

Нагадаємо, що Setanta та УПЛ виступили із заявами щодо порушення Зорею умов єдиного телепулу.