Україна

Ситуація набирає обертів.

УПЛ прокоментувала інцидент, який стався перед матчем між луганською Зорею та полтавською Ворсклою, який цими хвилинами триває в Ужгороді. На гру приїхали дві знімальні групи, але транслює поєдинок не офіційний транслятор Setanta Sports, а медіагрупа 1+1.

"Знімальна група офіційного мовника не була допущена на матч

У зв’язку із недопущенням футбольним клубом «Зоря» знімальної групи на позиції для зйомки матчу Зоря-Ворскла, Пересувна Телевізійна Станція офіційного транслятор Setanta Sports була вимушена покинути стадіон «Авангард», на якому проводиться матч.

Після отримання всіх офіційних рапортів та документів, дані про інцидент будуть передані на розгляд Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ" — повідомили в організації.

Setanta вже також виступила зі звинувачення "чорно-білих".

Нагадаємо, після першого тайму луганці обігрують суперників з рахунком 2:0. Першим голом у сезоні в українському чемпіонату відзначився Єгор Назарина.