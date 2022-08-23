Україна

Скандал у стартовому турі УПЛ.

Setanta Sports, котра є володарем єдиного телевізійного пулу цього сезону УПЛ, вважає, що Зоря порушила правила пулу. На стадіон "Авангард", де проходить поєдинок луганської команди проти Ворскли, приїхала знімальна група офіційного транслятора, а також телеканалу 1+1.

Однак за годину до гри представники Setanta залишили арену. У підсумку гру можна побачити тільки на ресурсах компанії 1+1, попри оголошення єдиного телепулу.

Замість трансляції поєдинку між Зорею та Ворсклою канал Setanta Sports пустив поєдинок між Бохумом та Баварією зі спеціальним титром.

Таким чином, телеканал підтвердив порушення Зорею правил єдиного телепулу.

Запланована пряма трансляція поєдинку між луганським та полтавським колективами не відбудеться.