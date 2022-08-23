Україна

Деякі футболісти приєдналися до харків'ян ще у липні.

Харківський Металіст на своєму офіційному сайті представив дев'ятьох новачків, які виступатимуть у команді в сезоні-2022/23.

Склад харків'ян поповнили два воротарі – 23-річний Орест Костик зі Львова та 20-річний Мирослав Зновенко з Дніпра-1 (оренда на один рік).

Також новачком є ​​лівий захисник Олександр Каплієнко, який останній сезон відіграв у складі латвійської Ауді, де він провів 15 матчів та зробив одну гольову передачу.

Два вінгери — Дмитро Коркішко, який залишив Актобе, а також Данило Книш з Минаю. Також хавбек Сергій Панасенко із Вереса. Усі троє поповнили склад харків'ян ще минулого місяця.

Крім українців є і легіонер із ДР Конго — Сімон Памбу, який раніше виступав за Реджину, Гренобль, Газ-Метан та ДАК.

До них приєдналися півзахисник Максим Багачанський із Вовчанська та нападник Максим Прядун з Олімпіка.

Нагадаємо, свій перший матч у новому сезоні Металіст проведе проти львівського Руху. Гра відбудеться завтра, 24 серпня, о 15:00 за київським часом.