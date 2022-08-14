Україна

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Харківський Металіст провів благодійний поєдинок проти іспанського Депортіво у рамках турніру за трофей Терези Еррери.

У цьому матчі харків'яни поступилися з рахунком 2:4. У складі української команди оформленим дублем відзначився Підлепенець. У іспанців хет-триком відзначився Кілес, а ще один м'яч забив Нарро.

Огляд матчу

Депортіво — Металіст 4:2

Голи: Кілес, 40, 45+1, 57, з пенальті, Нарро, 64 — Підлепенець, 13, 20.

Депортіво (стартовий склад): Макей, Антоніто, Лапенья, Хайме, Рету, Алекс В., Гомес, Куілес, Соріано, Рубен, Сантамарія. Запасні: Бреа, Соуза, Джайро, Гранеро, Нарро, Тріллі, Ернандес.

Металіст: Рибка — Каплієнко (Шопін, 80), Порох (Авраменко, 46), Мизюк (Федорив, 46), Романюк — Ралюченко, Танковський (Чідомере, 80), Панасенко (Книш, 62), Картушов (Кайдалов, 80), Підлепенець (Сімон, 62) — Багачанський (Рязанцев, 46).