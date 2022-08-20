Україна

Перший коментар Олега Ратія у якості наставника "жовто-синіх".

Днями харківський Металіст подав заявку на УПЛ сезону-2022/23. У списку можна побачити нові прізвища.

Тепер же свій коментар з приводу підготовки команди до чемпіонату дав виконуючий обов'язки наставника слобожанців Олег Ратій.

"Всі хлопці добре працюють. Ми їм дуже вдячні, адже вони розуміють, що нам потрібно буде грати в такий час. Тому вони належним чином ставляться до тренувань, дуже добре працюють.

Ми налаштовуємо хлопців на гарну гру і мусимо робити свою роботу. Але вони розуміють, що вже скоро буде офіційний матч і тому самі себе готують, а ми їм у цьому допомагаємо.

У команді — здоровий спортивний настрій. Він має бути таким до гри, всі мусять бути готові.

Перші два дні було важко працювати з новими м'ячами від PUMA, потрібно було звикати. Зараз вже все добре, хлопцям подобаються ці м'ячі. В атаці взагалі все добре — після удару м'яч летить так, що воротарі не розуміють, куди він прямуватиме. Всі підлаштовуються і я думаю, що до гри все буде добре".

Насамкінець Ратій сказав про адаптацію новачків.

"Щодо новачків, то вже пройшов деякий час і ми вважаємо, що всі хлопці добре влилися в колектив" — підсумував спеціаліст.

Нагадаємо, перший матч сезону харків'яни проведуть на День Незалежності України проти львівського Руха.