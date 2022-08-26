Україна

Хавбек Дніпра-1 — про поразку від АЕКа.

Вінгер СК Дніпро-1 Олександр Назаренко поділився враженнями від матчу "спортклубівців" проти кіпрського АЕКа з Ларнаки (0:3).

Зазначимо, що після цієї гри "дніпряни" залишили Лігу Європи та відправилися до Ліги Конференцій, де гратимуть у четвертому кошику.

"Гра була важкою, але я вважаю, що ми створювали багато моментів, але футбол така штука несправедлива, коли нам все залітає, а ми не можемо забити.

Висновок з матчів проти АЕКа тільки один: треба грати більш концентровано і готуватися до наступних матчів.

Треба як найшвидше у психологічному плані відійти від цієї гри, тим більше, що ми залишаємося у єврокубках, а попереду у нас дуже важлива гра проти Динамо. Тому із завтрашнього дня ми вже будемо готуватися до поєдинку проти киян.

Було дуже приємно бачити й чути українських фанів, дякуємо їм за підтримку. Хоча рахунок був і не на нашу користь, але ми їх дуже добре чули. Слава Україні!" — сказав на завершення 22-річний футболіст.