Ліга Європи

Післяматчевий коментар головного тренера Дніпра-1.

Головний тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер поділився враженнями після розгромної поразки від кіпрського АЕКа з Ларнаки (0:3). Після цієї гри "дніпряни" залишили Лігу Європу та перебралися до турніру рангом нижче — Ліги Конференцій.

"Я не скажу, що нам дуже важко було грати. Ми теж розраховували пройти далі, прагнули перемогти, але так склалася гра, що нам тричі пробили по воротах і забили три голи. Звичайно, що були помилки, яких можна було не припускатися. Ми розмовляли про це із хлопцями, вказували на це, але якийсь нефарт сьогодні у нас був.

Звичайно, я не можу дорікнути хлопцям у прагненні – вони хотіли перемогти і грали із великим бажанням. У мене тут до них немає ніяких претензій. Але сьогодні переможець – АЕК, якого я хочу привітати із цією перемогою, і котрий потрапляє у групу Ліги Європи. Ми теж хотіли туди потрапити.

Для нас ніяких новинок з боку суперника не було. Ми грали так, як і планували. Але, повторюся, ті помилки, котрих ми припустилися у захисті, ми до них усіх готувалися. Ми знали, як Дьюрчо зміщується у центр, і треба було там страхувати, але мабуть відключилися. Другий гол я взагалі не розумію, як там м’яч у ворота влучив, хоча удар накривали. Ну а третій гол був, коли ми вже пішли відіграватися, а суперник зіграв на контратаці. По сьогоднішній грі ми повинні були забивати, але добре зіграв воротар АЕКу, який виручав свою команду і відбив багато ударів".

Також наставник "спортклубівців" відповів на питання щодо гри під час повномасштабної війни в Україні.

"Звичайно, що все це дуже не легко, а тяжко. Ми усі переживаємо, що така ситуація в Україні. І є дуже тривожні моменти, адже ми живемо одним днем.

У нас зараз обойма 15 гравців. Багато хто не хоче приїжджати до нас, через війну в Україні. Так, ми готувалися в Словенії, потім був переїзд у Словаччину, ми постійно на чемоданах. Сьогодні ми зіграли тут, а 28 серпня вже матч проти київського Динамо у Львові. Треба буде летіти у Польщу, а потім кілька годин добиратися автобусом до Львова. Ми зараз постійно будемо у дорозі. Так буде весь час".

Насамкінець наставник оцінив підтримку українських уболівальників на Кіпрі.

"Так, звичайно, ми чули підтримку вболівальників, і я особисто її відчував. Було багато українських вболівальників, які мешкають на Кіпрі. Це все дуже приємно. Дякуємо, що вони нас підтримували. Нам це було дуже важливо" — підсумував 39-річний фахівець.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 потрапив до четвертого кошику Ліги Конференцій УЄФА,