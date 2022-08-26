Україна

Володимир Якімець розповів про перший матч сезону проти Колосу.

Захисник Кривбасу Володимир Якімець прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти Колосу (0:1).

"Поки важкувато, адже не пройшов збори із командою. Я у Кривбасі лише декілька днів. Так, знав, що вийду з перших хвилин, адже тренер награвав мене для основи. Лише, на жаль, гіркий дебют вийшов.

Ми більше володіли мʼячем, але без швидкості й руху вперед. Особливо це було помітно у першому таймі. Будемо розбирати, чому так вийшло. У другому заграли вже активніше, зʼявились швидкісні атаки. Можна сказати, на поле вийшла зовсім інша команда. Але все ж, на жаль, чогось не вистачило для того, щоб бодай зрівняти рахунок.

Без швидкості ніяк. Можна тримати мʼяча скільки завгодно, але, найголовніше, треба забивати та вигравати", - наводить слова Якімця прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Кривбас.