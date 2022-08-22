У списку багато нових імен.
ФК Кривбас
22 серпня 2022, 13:16
Криворізький Кривбас опублікував список футболістів, які будуть виступати за "червоно-білих" у новому розіграші чемпіонату України.
Нагадаємо, підопічні Юрія Вернидуба входять у сезон-2022/23 у статусі новачка елітного дивізіону.
Воротарі: 23. Богдан Сарнавський, 33. Андрій Кліщук, 1. Богдан Хома, 86. Ігор Омельченко, 85. Владислав Рябенко;
Захисники: 15. Віталій Вернидуб, 13. Іван Зотько, 25. Драган Ловріч, 39. Євген Опанасенко, 75. Гліб Попчук, 50. Дмитро Семенов, 5. Тимур Стецьков, 24. Володимир Якімець, 88. Ілля Ухань, 87. Ілля Козубенко;
Півзахисники: 44. Євген Банада, 19. Назар Волошин, 94. Максим Задерака, 97. Тимур Кораблін, 7. Андрій Понєдєльнік, 2. Вʼячеслав Рябов, 17. Владислав Семотюк, 11. Микита Татарков, 10. Дмитро Хомченовський, 22. Денис Шевченко, 21. Іван Козак, 73. Максим Мисляй, 4. Євген Ніколашин, 29. Ярослав Гопкало, 83. Данило Панов, 90. Дмитро Чудак, 77. Захар Карпусь, 95. Ілля Вдовиченко, 89. Ярослав Дружинін, 96. Богдан Пасічний, 91. Артем Чехов;
Нападники: 27. Роман Дебелко, 18. Денис Устименко, 9. Олексій Хобленко, 81. Святослав Матяш.
Раніше заявку на сезон оголосив рівненський Верес
.