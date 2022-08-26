Україна

Резервним стадіоном харків'ян буде НТК імені Баннікова.

Металіст 1925 проводитиме домашні поєдинки чемпіонату України на стадіоні НСК Олімпійський у Києві. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Харківська команда базується у Києві через неможливість проводити матчі та тренуватися у Харкові через постійні обстріли міста з боку армії РФ.

Також наголошується, що резервним стадіоном харків'ян буде НТК імені Баннікова.

У першому турі УПЛ Металіст 1925 зіграв унічию з донецьким Шахтарем (0:0). У другому турі команда Валерія Кривенцова зіграє проти Чорноморця. Гра відбудеться завтра, 27 серпня, о 15:00 за київським часом.