Резервним стадіоном харків'ян буде НТК імені Баннікова.
ФК Металіст 1925
26 серпня 2022, 10:40
Металіст 1925 проводитиме домашні поєдинки чемпіонату України на стадіоні НСК Олімпійський у Києві. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Харківська команда базується у Києві через неможливість проводити матчі та тренуватися у Харкові через постійні обстріли міста з боку армії РФ.
Також наголошується, що резервним стадіоном харків'ян буде НТК імені Баннікова.
У першому турі УПЛ Металіст 1925 зіграв унічию з донецьким Шахтарем (0:0). У другому турі команда Валерія Кривенцова зіграє проти Чорноморця. Гра відбудеться завтра, 27 серпня, о 15:00 за київським часом.