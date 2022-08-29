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МЕТАЛІСТ — ІНГУЛЕЦЬ, ФОТО ФК МЕТАЛІСТ ХАРКІВ
29 серпня 2022, 20:12
У другому турі УПЛ Металіст в Ужгороді приймав Інгулець.
Поєдинок завершився бойовою нічиєю – 1:1.
Після двох турів Металіст має у своєму активі чотири очки та посідає п'яте місце. У Інгульця одне очне та дев'яте місце у турнірній таблиці.
Огляд матчу:
Металіст — Інгулець 1:1
Голи: Коркішко, 7 (пен.) — Клименко, 60
Металіст: Рибка — Романюк, Федорів, Мизюк, Каплієнко — Ралюченко — Підлепенець, Танковський, Панасенко (Багачанський, 67), Картушов — Коркішко (Прядун, 60).
Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Ковальов, Ченбай, Саків (Резепов, 90+2) — Кучеренко (Коробенко, 46) — Одарюк (Козак, 46), Запорожець, Клименко, В. Блізніченко (Смоляков, 75) — Сітало (Марусич, 70).
Попередження: Коркішко, Романюк — Кучеренко, Саків, Паламарчук, Запорожець