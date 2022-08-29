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Виконувач обов'язків головного тренера Металіста висловився після нічиєї з Інгульцем.

Виконувач обов'язків головного тренера Металіста Олег Ратій поділився думками про матч другого туру УПЛ з Інгульцем (1:1).

"На наш погляд цей матч повинен був сподобатись всім вболівальникам, тому що гра проходила на відкритих курсах. Спочатку ми більше моментів мали, потім, після перерви, гравці Інгульця трохи змінили гру у свою сторону. Коли ми пропустили гол, то знову почали грати так, як мали грати. У нас було ще декілька моментів.

Ми готувалися до цього матчу, казали хлопцям, що Інгулець — дуже хороша команда. Зараз спілкувалися з колегами із команди-суперниці, вони теж кажуть, що гра вийшла трошки валідольна.

Бачимо, що Інгулець задоволений. Ми ж, напевне, не зовсім задоволені, адже в кінці матчу було декілька хороших моментів, мали б забивати гол, але сталося так, як сталося", - цитує Ратія офіційний сайт Металіста.

Огляд матчу Металіст — Інгулець можна подивитись за посиланням.