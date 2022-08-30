Україна

Коментар новачка "жовто-синіх" після дебюту за клуб.

Новобранець Металіста 1925 Андрій Борячук дав коментар після матчу з Чорноморцем. Зазначимо, що гра проти одеситів стала для 26-річного нападника дебютною у складі слобожанців.

"Дякую за привітання з дебютом. Взагалі була непогана гра. Розуміємо, що після такого поєдинку проти Шахтаря хлопці втомилися. Тому була невеличка втома, ще й погода сприяла. Але для мене це був дебют.

Вважаю, що виступив непогано, але можу краще. Розумію, буду робити все, буду прагнути для того, щоб грати краще. Могла, мабуть, вся команда зіграти краще. Проте маємо те, що маємо. По нулям".

Також Борячук відповів, чи міг перейти до іншої команди.

"Перед переходом до Металіста 1925 у мене були інші пропозиції, вели ми перемовини з іншими командами. Але зупинився на Металісті 1925, бо мені подобається ця команда, бо вона мені подобається. По-перше, ми стараємося грати в атакувальний футбол. Ідеологія цього клубу мені підходить. Також, самі розумієте, тут є люди, які є для мене друзями, яких я раніше знав і знаю у футбольному світі. Тому я обрав цю команду.

Мої завдання та цілі у цій команді? Насамперед хочеться в кожному матчі забивати голи та бути основним нападником" — підсумував Андрій.

Нагадаємо, Металіст 1925 проводитиме свої домашні матчі на НСК Олімпійський.