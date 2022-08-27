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Післяматчева прес-конференція головного тренера Металіста 1925.

Головний тренер Металіста 1925 відповів на питання журналістів після нічийного матчу проти Чорноморця (0:0).

"Сьогодні ми грали проти гарного суперника. У "Чорноморця" багато гарних гравців і нам було протягом усієї гри дуже не просто. Ми зіткнулись із високим пресингом одеситів, який змусив нас вибивати м'яч у боротьбу, яку ми часто програвали, що призводило до атак на наші ворота. Навіть незабитий пенальті, якщо б ми його забили, це було б не зовсім справедливо, щоб ми цю гру виграли.

Ставленням гравців я задоволений, але треба враховувати велику кількість новачків, треба ще час та зіграність. Борячук за нас дебютував та ще п'ять гравців які минулого сезону грали у Першій лізі.

Треба час, щоб відчули УПЛ, інші швидкості та інша швидкість прийняття рішень. Сподіваюсь, що з кожною грою ми будемо додавати. Нічийним результатом я сьогодні задоволений".

Серед іншого наставник слобожанців сказав, чи задоволений він результатом.

"Ми сьогодні не були ближчими до перемоги. У суперника було багато моментів, я задоволений нічиєю, хоча ми завжди ставимо завдання перемагати.

Я не помітив упередженості у діях арбітра. Два епізода, коли дали пенальті та коли апелювали гравці "Чорноморця", я не бачив повтори. У динаміці, з того ракурсу що бачив я, важко сказати, треба передивлятися епізоди. Вважаю що арбітр рівно відпрацював гру.

Ні, плану перетримувати м'яч у захисті у нас точно не було. Навпаки, ми завжди просимо нарощувати темп, але все залежить від суперника. Якщо ми 3-4 хвилині грали без м'яча, бігали — відбирали, за такої спеки, повернувши його собі треба одразу віддати? Звичайно ні, за рахунок контролю брали паузу. Ми просимо грати швидко, тримати темп та динаміку атаки, це факт".

Також Кривенцов відповів на питання, чи закрив клуб трансферне вікно після підписання Андрія Борячука.

"Я думаю, скоріш всього до зими зачинили. Нас залишили дванадцять гравців, прийшло дев'ять — це півкоманди. У нас було трошки більше місяця часу щоб підтянути їх фізично та пояснити наші принципи гри. Але так швидко команда не будується, елементарна зіграність, взаємозв'язки на полі, на це потрібен час. Гравці повинні інтуітивно відчувати один одного.

У нас зараз є баланс досвідчених та молодих гравців, багато гравців у розквіті сил від 24 до 28 років, мікроклімат чудовий. Дуже сподіваюсь, що хлопці будуть доповнювати один одного. Бажання грати у команди є, потрібен час.

Чи є у команді опасіння, що з виходом до УПЛ ще одного клубу з Харкова до нас втратиться інтерес? Ні, немає" — підсумував 49-річний фахівець.

Відзначимо, що у суботу також Зоря обіграла Львів, а Ворскла поступилася Вересу.