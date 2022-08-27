Україна

Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату України.

У рамках 2-го туру УПЛ харківський Металіст 1925 у номінально домашньому матчі на НСК Олімпійський розписав нульову нічиї з одеським Чорноморцем. Зазначимо, що у другому таймі "жовто-сині" не зуміли реалізувати пенальті.

Після двох стартових матчів харків'яни мають в активі 2 очки. Підопічні Валерія Кривенцова ще як не забивали, так і не пропускали м'ячів у нинішньому чемпіонатів.

Одесити ж у свою чергу мають лише 1 заліковий бал. У першому турі "моряки" програли Вересу.

Огляд матчу:



Металіст 1925 — Чорноморець 0:0

На 54-й хвилині Артем Габелок (Металіст 1925) не забив пенальті (воротар).



Металіст 1925: Мозіль — Шершень (Капінус, 79), Безуглий, Курило, Рудавський — Мартинюк — Русин, Бичек, Габелок, Ременюк (Дмитренко, 79) — Борячук (Д. Кравченко, 79).



Чорноморець: Непогодов — Салюк, Джеймс, Єрмаков, Селін — Політило, Плакса (Гладкий, 84), Наумець — Брагару (Філі, 78), Юсов (Штогрін, 78), Бобко (Кузик, 72).



Попередження: Джеймс