Украина

Вчора, 23 квітня, форвардові виповнилося 26 років.

Нападник донецького Шахтаря Андрій Борячук прокоментував свій минулий день народження – вчора йому виповнилося 26 років, а також поділився емоціями від благодійних матчів.

"До війни особливо нічого не планував... Намагаюся ніколи не будувати планів, бо невідомо, що випаде цього дня. Бувало так, що на тренуваннях чи іграх зустрічав день народження. Але зараз вийшло, що в Туреччині перебуваю, тренуюсь із командою.

Звичайно, після початку війни, дуже сильно змінилося життя. Складний час, усім в Україні тяжко, і на моїй сім’ї це теж позначилося. Мій батько зараз у Збройних силах України. Переживаю за маму, що залишилася вдома сама. Добре, що брат та його дівчина допомагають їй. Переживаю також про своїх бабусь, дідусів, які теж залишилися там.

Благодійні матчі? Вважаю, це дуже правильно та добре. Таким чином ми допомагаємо тим, чим можемо. Матчі потрібні не так для нас, як важливі, щоб можна було зібрати кошти для української армії та мирних жителів. Звісно, ми хочемо показати ще й хорошу гру, щоб люди хоча б трохи відволіклися від того, що відбувається, так би мовити, поміняли картинку й насолодилися футболом. Бо наразі в Україні футболу, на жаль, немає.

Звісно, відчуваємо їхні емоції на трибунах, і це дуже приємно. Я вражений, що в тих містах, де ми бували, так багато українців. Їхня підтримка надихає.

Наразі ми проводимо по одному тренуванню на день. Готуємось до наступної гри, яка відбудеться 25 квітня із Антальяспором. Я вже займаюсь із командою тиждень, мені дуже подобається. Де Дзербі про все говорить відкрито, закликає нас не боятися, а грати у футбол, отримуючи насолоду від нього. Звичайно, не варто забувати, що ми повинні завжди прагнути до перемоги і демонструвати якісний футбол. А загалом мені подобаються його стиль гри, тактичні ідеї, те, як він взаємодіє з командою й проводить тренування.

Чемпіонат України? Сподіваюся, чемпіонат не зникне, а навіть навпаки – уся наша країна після війни розквітне ще більше. Відбудуємо той же Маріуполь, який буде ще красивішим, у якому буде не лише футбол, а й багато інших місць, де діти й городяни зможуть відпочивати та насолоджуватися життям. Ми – українці. І буде все лише так, як хочемо ми. Слава Україні!", - наводить слова Борячука прес-служба "гірників".

Раніше Де Дзербі заявляв, що готовий очолювати Шахтар та тренувати його безкоштовно.