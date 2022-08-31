Україна

Коментар Влада Кабаєва після переходу до Динамо.

Новачок київського Динамо Владислав Кабаєв прокоментував свій трансфер із луганської Зорі до табору "біло-синіх".

"Гратиму під 7-м номером. Я хотів взяти 22-й чи 7-й номер, і адміністратор порадив обрати саме 7-й номер, який виявився вільним. Під цим номером я грав у Зорі і розумію, хто носив 7-й номер до мене в Динамо. Беньямін Вербич – дуже якісний футболіст, звісно, ​​з цим номером асоціюється Шевченком. Так, це додатковий тиск, але тим цікавіше працюватиме з такою відповідальністю.

Моя фізична форма? Я пропустив тиждень і не готувався до матчу зі Львовом через невелике пошкодження. Але зараз поспілкувався з лікарем і тренером, і вже сьогодні включатимуся в тренувальний процес. Тільки тренування та ігри покажуть, наскільки я готовий.

Спостерігав учора за тренуванням команди і мені сподобалося, що все відбувається на позитиві, спокійно, без криків. Хочу вписатися до цього колективу та робити все для того, щоб допомогти команді. Думаю, що теж матиму можливість багато почерпнути від Містера та хлопців, які грають у збірній. Хотілося б, щоб Динамо прогресувало, а я – разом із ним", — цитує Кабаєва офіційний сайт клубу.

Раніше стало відомо, скільки Динамо заплатило за Кабаєва.