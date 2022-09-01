Україна

Владислав Крейда так і не зіграв жодного офіційного матчу в Україні.

Півзахисник Владислав Крейда залишив Верес, повідомляє прес-служба рівненського клубу.

Естонський футболіст перебрався до Вереса у січні цього року на правах річної оренди, але так і не зміг дебютувати за український клуб через вторгнення російських військ на територію України.

"Клуб серйозно розраховував на Влада до війни, і якби не ця ситуація — я впевнений, що гравець збірної Естонії продемонстрував би свої найкращі якості.

Наразі так склалося, що і сам футболіст мав певні сумніви щодо повернення до України, і команда станом на тепер вже укомплектована. Новий футболіст без проходження зборів навряд чи зміг би швидко влитися в колектив.

Ми дякуємо Владиславу і його представникам за розуміння ситуації і за те, що нам вдалося досягнути компромісу в усіх юридичних питаннях у зв’язку з війною. Хочеться побажати успіху Крейді і, можливо, до нових зустрічей, ніколи не кажи ніколи", — сказав радник президента Вереса Сергій Коваль.

Нині Крейда виступає за шведський АІК.