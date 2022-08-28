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Юрій Вірт проаналізував переможний поєдинок проти Ворскли.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру УПЛ проти Ворскли (2:1).

"Вітаю вболівальників із надзвичайно важливою перемогою. Ми грали проти дуже сильного суперника, нам протистояв дуже хороший тренер — Віктор Скрипник.

Упродовж перших пів години Ворскла могла закривати цю гру. На щастя, ми вистояли. Богдан Когут виручав багато. В нас в цей час було багато браку, програвали підбори. Суперник повністю переважав нас на стандартах. Лише в заключній п‘ятнадцятихвилинці тайму ми заспокоїлися. Почали створювати. У Віталія Дахновського навіть був прекрасний шанс, який він не реалізував.

В перерві наголошували саме на тому, що треба вигравати боротьбу, вмікати швидкість. І у другому таймі команда дійсно, хотіла грати на перемогу. Билися до кінця. І, мабуть, футбольний бог теж був сьогодні на нашому боці.

Для нас це дуже важливо — обігрувати такі команди. Якщо далі гратимемо з такою самовіддачею — продовжимо набирати очки", - наводить слова Вірта прес-служба рівненського клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла — Верес.