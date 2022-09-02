Хавбек красиво попрощався з Зорею.
Владислав Кабаєв, ФК Динамо Київ
02 вересня 2022, 12:55
Новачок київського Динамо Владислав Кабаєв у своєму Інстаграмі красиво попрощався з луганською Зорею.
Відзначимо, що у складі "чорно-білих" уродженець Одеси виступав протягом останніх п'яти років.
"Ось і прийшов той час, коли мені потрібно попрощатися, з вже ставшим рідним клубом, з легендарним ім‘ям Зоря Луганськ.
Це був неперевершений час , який багато чого мене навчив. Я безмежно вдячний всім: президенту, моїм тренерам, вболівальникам, персоналу і хлопцям, які стали моєю сім‘єю. Ви назавжди в моєму серці.
Моя мрія — приїхати в мирний український Луганськ, проїхати спокійними і квітучими вулицями і подивитись або зіграти на головному стадіоні в свою улюблену гру.
Віримо — цей день близько, завдячуючи хлопцям на передовій і всім, хто любить Україну в тилу.
Все буде Україна" — підсумував 27-річний футболіст.
Нагадаємо, Кабаєв має шанс дебютувати у складі столичного гранду матчем проти колишньої команди. Динамо зіграє проти Зорі
у суботу, 3 вересня, о 13:00.