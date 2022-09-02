Україна

Хавбек красиво попрощався з Зорею.

Новачок київського Динамо Владислав Кабаєв у своєму Інстаграмі красиво попрощався з луганською Зорею.

Відзначимо, що у складі "чорно-білих" уродженець Одеси виступав протягом останніх п'яти років.

"Ось і прийшов той час, коли мені потрібно попрощатися, з вже ставшим рідним клубом, з легендарним ім‘ям Зоря Луганськ.

Це був неперевершений час , який багато чого мене навчив. Я безмежно вдячний всім: президенту, моїм тренерам, вболівальникам, персоналу і хлопцям, які стали моєю сім‘єю. Ви назавжди в моєму серці.

Моя мрія — приїхати в мирний український Луганськ, проїхати спокійними і квітучими вулицями і подивитись або зіграти на головному стадіоні в свою улюблену гру.

Віримо — цей день близько, завдячуючи хлопцям на передовій і всім, хто любить Україну в тилу.

Все буде Україна" — підсумував 27-річний футболіст.