Україна

Михайло вже бачив перед собою "червоне світло" від арбітра.

На 35-й хвилині матчі Рух – Шахтар арбітр вилучив Михайла Мудрика за фол на півзахиснику львів'ян Марко Сапузі. Для лідера Шахтаря це друге вилучення у кар'єрі.

19 листопада 2019 року у матчі кваліфікації до Євро U19 Швеція – Україна (1:2) Михайла вперше було вилучено з поля. Українець отримав другу червону у компенсований до другого тайму час.

Football.ua веде онлайн-трансляцію матчу. У першому таймі команди голів не забивали