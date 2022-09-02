Україна

Раніше Печерський суд ухвалив дуже спірне рішення.

УПЛ виступила з офіційною заявою щодо рішення Печерського районного суду м. Києва, яка наробила багато галасу в інформаційному полі. Нагадаємо, суд заборонив УПЛ та УАФ кидати страйки на Youtube-канали медіахолдингу 1+1 Media (Football Hub, ПроФутбол Digital та ТСН-Проспорт) та знімати очки з клубів.

"31 серпня 2022 року Українська Прем’єр-Ліга отримала дві ухвали від Печерського районного суду м. Києва за підписами суддів Волкової С. Я. та Вовка С. В.

Цими ухвалами, які базуються на позовах двох громадян, Печерський районний суд м. Києва заборонив Українській Прем’єр-Лізі вчиняти певні дії з перешкоджання реалізації прав на використання домашніх матчів ФК Динамо (Київ), СК Дніпро-1 (Дніпро), ФК Зоря (Луганськ), ФК Металіст (Харків), ФК Рух (Львів) у рамках Чемпіонату України з футболу серед команд клубів ОПФКУ Прем’єр-ліга сезону 2022/23 років на деяких Youtube-каналах.

УПЛ заявляє, що дане питання буде вирішуватися в юридичній площині відповідно до норм чинного законодавства України та нормативно-правових документів Української Асоціації Футболу і Української Прем’єр-Ліги.

Відповідні ухвали Печерського районного суду м. Києва від 31 серпня 2022 року будуть оскаржені УПЛ у передбачені чинним законодавством терміни", — йдеться у заяві.

Раніше Дніпро-1 виступив із офіційною заявою щодо телепулу.