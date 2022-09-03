Україна

Хавбек львівського клубу поділився своїми думками після гри із "гірниками".

Півзахисник львівського Руху Валерій Федорчук прокоментував поразку своєї команди у матчі третього туру УПЛ проти донецького Шахтаря (0:1).

"Шахтар змінився, але проти грандів завжди важко грати. Ми також не стоїмо на місці, підключаємо молодь. Тому більше хочеться говорити про гру нашої команди.

Щодо цього матчу, то при усій повазі до "гірників", ми не мали сьогодні залишати поле без очок. Не вистачило елементарного – командного досвіду. Молодих гравців точно потрібно похвалити, але з іншого боку команда прогресує, тільки коли є результат. Нам у цьому треба додавати, адже наразі результату немає.

Нам в команді потрібно задуматись, чому і де нам по-футбольном не щастить. Тому що я вважаю, ми сьогодні мали здобувати одне або навіть три очки", - наводить слова Федорчука прес-служба Руху.

Раніше Юхим Конопля поділився своїми думками після гри з Рухом.