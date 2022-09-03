Україна

Прес-конференція тренера Дніпра-1 після гри з Вересом.

Головний тренер СК Дніпро-1 прокоментував перемогу свого колективу над рівненським Вересом (2:0).

"Ми грали проти гарної команди: агресивної, фізично добре готової. Юрій Вірт вміє налаштовувати своїх підопічних. Очікували, що буде важка гра для нас, тому що суперник агресивно захищається. Потрібно було забити перший м’яч і тоді нам було б легше. Спочатку у нас це не вийшло, але в кінці першого тайму ми забили, і після цього команда почала вже грати спокійніше. Ну а після другого голу гра була повністю під нашим контролем.

Ми повинні були забивати ще, але десь нам не щастило в атаці. Непогано сьогодні ми зіграли на стандартах, після яких вдавалося створювати моменти, та і з гри також могли забивати ще. Але є у нас результат 2:0, яким ми, звичайно, задоволені, адже для нас це важливі три очки. Будемо працювати далі, адже вже за п’ять днів у нас гра у груповому раунді Ліги Конференцій".

Також тренер "спортклубівців" відповів на питання щодо майбутнього суперника команди — нідерландському АЗ.

"Так, звичайно, я дивився їх останній матч, як вони діють. Там у команді сплав молоді та досвіду, є швидкі футболісти. Команда ще не знала поразок у чемпіонаті Нідерландів, так що нам буде непросто. Вони грають у швидкий, комбінаційний футбол, там є молоді, гарні виконавці, які добре працюють з м’ячом. Треба буде розбирати їх гру і будемо готуватися до цього матчу" - підсумував 39-річний фахівець.

Нагадаємо, на нашому сайті доступна онлайн-трансляція матчу Дніпра-1 проти АЗ, який відбудеться у четвер.