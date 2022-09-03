Ліга конференцій

Дніпряни стартують у груповому етапі третього за значимістю єврокубкового турніру.

На шляху до групового етапу Ліги Європи Дніпру-1 випав не найсильніший суперник. Такий, проти якого можна було грати і проходити далі. Проте підопічні Олександра Кучера вилетіли від АЕКу Ларнаки, внаслідок чого опинилися в Лізі конференцій.

Дніпро-1 — АЗ: де дивитись матч Ліги конференцій

Нагадаємо, що на груповому етапі Дніпро-1 гратиме проти Аполлона та Вадуца, крім АЗ.

Онлайн-трансляція матчу:

За версією букмекерів, АЗ Алкмар – фаворит зустрічі: перемога нідерландської команди оцінюється коефіцієнтом 1.55, нічия – 4.30, а перемога українського колективу – 5.60.

Як і слід було очікувати, у єврокубках українські команди, мабуть, ніде не будуть фаворитами матчів.

Матч Дніпро-1 – АЗ відбудеться 8 вересня о 22:00 за київським часом.