Україна

Відбувся черговий матч третього туру чемпіонату України.

У поєдинку третього туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 на своєму полі впевнено обіграв Верес із рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на другій доданій хвилині результативним ударом відзначився дебютант дніпрян — алжирець Яніс Амаш.

На самому початку другого тайму команда Олександра Кучера подвоїла перевагу в рахунку зусиллями Володимира Адамюка, якому асистував той самий Амаш.

Після перемоги над Динамо (3:0) Дніпро-1 здобув другу перемогу поспіль і набрав шість очок, не пропустивши жодного голу. Для Вереса це перша поразка після двох перемог поспіль над Ворсклою та Чорноморцем.

Дніпро-1 — Верес 2:0

Голи: Амаш, 45+2, Адамюк, 47.

Дніпро-1: Валеф — Бузанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк — Амаш (І. Когут, 65), Бабенко, Піхальонок (Горбунов, 65), Гуцуляк (Танчик, 55) — Громов (Рубчинський, 55), Довбик.

Верес: Б. Когут — Є. Пасіч (Квасний, 7), Мірошник, Вовченко, Гагун — Кучеров — Г. Пасіч, Лебеденко (В. Шарай, 62), Кльоц, Дахновський (С. Шарай, 62) — Сергійчук (Шестаков, 46).

Попередження: Адамюк, Гуцуляк, Бабенко — Кльоц.