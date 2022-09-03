Україна

Прес-конференція головного тренера "жовто-синіх".

Головний тренер Металіста 1925 Валерій Кривенцов прокоментував вольову перемогу своєї команди над полтавською Ворсклою (3:2).

"Гра була цікава для глядачів. У першому таймі "Ворскла" була активнішою, а у другому таймі більше моментів вже було у нас. Це перша наша перемога у цьому чемпіонаті і ми цьому дуже раді. Хочу привітати Андрія Борячука, він бомбардир, він може і повинен забивати м'ячі.

Також хочу відзначити дебют Андрія Чирука, першу появу у стартовому складі Дмитра Капінуса та перший гол Влада Дмитренка у Прем'єр-Лізі. Загалом хочу похвалити команду за характер, що на полі не було байдужих людей і вони виклались на сто відсотків. Знаю, що у суперника були певні проблеми зі складом на цю гру, але ми рухаємось далі.

У другому таймі ми зіграли більш агресивно, було бажання зіграти вперед, жага до боротьби та командний дух".

Також тренер розповів, на що робив акцент у перерві матчу. Після першого тайму слобожанці поступалися з рахунком 0:1 через гол свого екс-гравця Марлісона з пенальті.

"Все вирішують футболісти, у Борячука був момент — він забив, це майстерність. Сьогодні з нашого боку було багато моментів, пробий влучно Бичек, в схожому епізоді Борячук забив. Команда у нас молода, не дивлячись на цю перемогу, нам ще потрібно багато працювати та ставати краще. А що стосується тактики, то з середини другого тайму ми перебудувались і зіграли трохи інакше" — підсумував 49-річний спеціаліст.

Зазначимо, також у суботу у рамках третього туру УПЛ Зоря обіграла Динамо, а Дніпро-1 — Верес.