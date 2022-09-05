Україна

Коуч Колоса — про нічию у матчі чемпіонату України.

Головний тренер Колосу Ярослав Вишняк прокоментував нічию з Минаєм (1:1) у матчі УПЛ.

"Було більше емоцій, ніж футболу у виконанні гравців обох команд. Потрібно, щоб минув якийсь час, і футболісти взяли себе в руки і могли не перестраховуватись в простих передачах, а відкриватися та намагатися грати у комбінаційний футбол. У матчі було багато боротьби, мало моментів. Усі борються за очки, тож такі матчі виходять.

Ми налаштовуємо хлопців грати на позиційних атаках, тримати м'яч. А коли гра йде і рахунок нічийний, то тренери починають закликати зіграти простіше та надійніше. Ще всі не вгамувалися після початку чемпіонату.

У другому таймі було більше хаосу на полі – хотіли й виграти, і водночас зберегти хоча б нічию.

Нічия по ділу. Обидві команди не награли на перемогу, але награли на 1 бал", — підсумував тренер.

Після 3 матчів Колос посідає 3 місце у турнірній таблиці, Минай – на 13 рядку.