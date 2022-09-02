Україна

Кияни підсилились гравцем з Ямайки.

Київське Динамо на своєму сайті оголосило про перехід вінгера збірної Ямайки та словенського Копера Кахіма Перріса.

Угода з 22-річним гравцем лінії атаки розрахована на чотири роки з опцією продовження ще на один рік.

У складі Копера на рахунку Перріса 42 матчі, в яких він забив 11 голів і віддав 3 асисти, у вищій лізі чемпіонату Словенії.

Відзначимо, що за збірну Ямайки футболіст виступає з 2017 року. З того часу на його рахунку шість зіграних поєдинків.

Відзначимо, що Перріс — другий новачок в Динамо. Напередодні столичний клуб підсилився вінгером Зорі Владиславом Кабаєвим.