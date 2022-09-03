Це був найдорожчий трансфер в історії словенського клубу.
Кахім Перріс, ФК Динамо Київ
03 вересня 2022, 12:21
Вчора стало відомо, що київське Динамо підписало вінгера Кахіма Перріса з Копера.
За інформацією порталу Transfermarkt, сума трансферу 22-річного ямайця становила один мільйон євро.
При цьому це найдорожчий трансфер в історії словенського клубу.
Зазначимо, що Перріс – другий новачок київського клубу у літнє трансферне вікно, після підписання Владислава Кабаєва.
Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, Динамо проведе матч третього туру УПЛ проти луганської Зорі. Матч розпочнеться о 13:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.