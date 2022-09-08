Україна

Артем Гагарін — про складний старт команди в УПЛ.

Віцепрезидент Кривбасу Артем Гагарін прокоментував нелегкий старт команди у чемпіонаті України.

"Ніхто не очікував, що буде легко. Й ця магія може бути у пісні "Допоможе Вернидуб". Він неодмінно допоможе, він вже допомагає. Але потрібен час, щоб зʼявилась команда. Щоб зʼявились ті мужики, про яких всі кажуть. Цього хочеться й так і буде. Потрібен час. Це футбол. Навіть наші гранди стартували не дуже добре. Ми будемо грати і зростати. І ми переможемо у всіх сенсах цього слова", — цитує Гагаріна офіційний сайт клубу.

Після 3-х турів Кривбас знаходиться на 12-му місці, маючи в активі 1 очко. 10 вересня криворізька команда прийме Верес.