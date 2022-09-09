Україна

Українець може перебратися до Туреччини.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик все ще може перейти до Трабзонспору, повідомляє Fotomac.

За інформацією джерела, клуб має намір зробити ще одну спробу підписати форварда у січні. Раніше клуб пропонував за українця 10 мільйонів євро, але Дніпро-1 ця сума не влаштувала. Також передбачалися бонуси у розмірі 20% від подальшого перепродажу.

Раніше українця пов'язували з переходом до Салернітани та Болоньї.

Минулого сезону Довбик провів 17 матчів в УПЛ, забив 14 голів та віддав 5 гольових передач.