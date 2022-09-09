Українець може перебратися до Туреччини.
АРТЕМ ДОВБИК
09 вересня 2022, 17:58
Нападник Дніпра-1 Артем Довбик все ще може перейти до Трабзонспору, повідомляє Fotomac.
За інформацією джерела, клуб має намір зробити ще одну спробу підписати форварда у січні. Раніше клуб пропонував за українця 10 мільйонів євро, але Дніпро-1 ця сума не влаштувала. Також передбачалися бонуси у розмірі 20% від подальшого перепродажу.
Раніше українця пов'язували з переходом до Салернітани та Болоньї.
Минулого сезону Довбик провів 17 матчів в УПЛ, забив 14 голів та віддав 5 гольових передач.