Україна

Вінгер ділить з форвардом 7 і 8 сходинки.

Забивши м'яч на 64 хвилині матчу Ліги Європи проти Фенербахче (1:2), Віктор Циганков наздогнав Артема Мілевського за кількістю голів у складі київського Динамо. Наразі в обох футболістів по 87 забитих у футболці "біло-синіх".

Найкращим бомбардиром в історії киян є Олег Блохін, який відзначався у воротах суперників Динамо 266 разів. Другу сходинку посідає Сергій Ребров, третю — Максим Шацьких.

Нагадаємо, раніше Циганков був запропонований Аяксу.





Зазначимо, що гра проти "жовтих канарок" стала 290 у складі Динамо для капітана столичного клубу Сергія Сидорчука.