Новачок Кривбасу Іван Дібанго прокоментував свій перехід до клубу УПЛ.

"Я дуже задоволений таким розвитком подій. Це для мене важливий та цікавий досвід із багатьох причин. Зараз я хочу якнайшвидше приєднатися до команди. Я дуже чекаю на знайомство з новими партнерами і, звичайно, свій дебют у чемпіонаті. Але все починається із тренувань.

Мені важко одразу дати по собі резюме. Я молодий гравець. Весь час намагаюся розвивати у собі нові якості. Я зроблю все, що від мене залежить, щоб місцевий уболівальник був щасливий від моєї гри.

Я забив 4 голи, але не сильно стежу за своєю статистикою. Граю там, де мене поставить тренер та намагаюся принести більше користі команді. Якщо треба забивати, то я, звісно, ​​не проти. Якщо мені тут вдасться забити голів 20, то у Кривбасі всі будуть щасливими", — сказав Дібанго в інтерв'ю офіційному YouTube-каналу криворіжців.

 

Нагадаємо, клуб орендував 20-річного африканського гравця на один сезон у Левадії з Таллінну. Це оренда без права викупу.