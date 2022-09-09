Україна

Новачок Кривбасу ставить високу планку для своєї результативності.

Новачок Кривбасу Іван Дібанго прокоментував свій перехід до клубу УПЛ.

"Я дуже задоволений таким розвитком подій. Це для мене важливий та цікавий досвід із багатьох причин. Зараз я хочу якнайшвидше приєднатися до команди. Я дуже чекаю на знайомство з новими партнерами і, звичайно, свій дебют у чемпіонаті. Але все починається із тренувань.

Мені важко одразу дати по собі резюме. Я молодий гравець. Весь час намагаюся розвивати у собі нові якості. Я зроблю все, що від мене залежить, щоб місцевий уболівальник був щасливий від моєї гри.

Я забив 4 голи, але не сильно стежу за своєю статистикою. Граю там, де мене поставить тренер та намагаюся принести більше користі команді. Якщо треба забивати, то я, звісно, ​​не проти. Якщо мені тут вдасться забити голів 20, то у Кривбасі всі будуть щасливими", — сказав Дібанго в інтерв'ю офіційному YouTube-каналу криворіжців.

Нагадаємо, клуб орендував 20-річного африканського гравця на один сезон у Левадії з Таллінну. Це оренда без права викупу.