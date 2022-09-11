Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та харківський Металіст.

Ковалівський Колос та харківський Металіст продовжать недільну частину четвертого туру української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Колос.

Ярослав Вишняк, у порівнянні з нічиєю проти закарпатського Миная (1:1), вирішив використати з перших хвилин Новаком у центрі захисту, тоді як на лівому фланзі півзахисту зіграє Сергій Мякушко.

Олег Ратій, після перемоги над Олександрією (3:1), залучив до стартового складу Книша в центральну вісь, тоді як Ралюченко зіграє в парі центральних захисників разом із Мизюком.

Колос: Волинець — Золотов, Новак, Гончаренко, Чорноморець — Мілько, Оріховський — Ільїн, Болбат, Мякушко — Попов.

Запасні: Маханьков, Зозуля, Ставничий, Ємець, Кузик, Чоботенко, Задоя, Соловйов, Смирний, Ісаєнко, Лисенко, Безбородько.



Металіст: Рибка — Романюк, Мизюк, Ралюченко, Каплієнко — Танковський — Підлепенець, Книш, Панасенко, Коркішко — Прядун.

Запасні: Костик, Чідомере, Багачанський, Рязанцев, Шамич, Шопін , Клименчук, Демченко.



Гра Колос — Металіст почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.