Україна

Замість матчу Setanta Sports показала кращі голи та сейви другого туру УПЛ, а також відеоконтент АПЛ.

Телеканал Setanta Sports на 33 хвилині обірвав трансляцію сьогоднішнього матчу четвертого туру української Прем'єр-ліги між полтавською Ворсклою та Олександрією.

Замість матчу телеканал представив найкращі моменти другого туру УПЛ та відеоконтент АПЛ.

Через деякий час УПЛ випустила заяву, в якій пояснила ситуацію із трансляцією матчу.

"Сьогодні, 12 вересня, о 13:00 у Минаї розпочався матч 4-го туру УПЛ Ворскла – Олександрія. Наприкінці першого тайму телетрансляція матчу призупинилась, оскільки на стадіоні Минай мала місце нестабільність роботи електромережі, в зв’язку з чим потрібен був додатковий час для перезапуску Пересувної телевізійної станції. Приносимо вибачення вболівальникам футболу за незручності", — йдеться у заяві УПЛ.

Зазначимо, що матч Ворскла – Олександрія закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.