Україна

До вашої уваги огляд матчу чемпіонату України.

У четвертому турі української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла у домашньому матчі поділила очки з Олександрією.

Матч закінчився без забитих м'ячів із нулями на табло. На полі була рівна боротьба, що опосередковано і підтверджує статистика поєдинку — лише чотири удари у площину воріт на дві команди, три з яких від полтавців.

Для Ворскли це перше очко цього сезону, а в Олександрії сім балів і сьоме місце.

Огляд матчу

Ворскла — Олександрія 0:0



Ворскла: Різник — Пердута, Яворський, Зайков, Феліпе — Толі, Скляр, Олійник — Сефері, Степанюк, Кравець (Бацула, 86).



Олександрія: Білик — Мірошніченко, Бабогло, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Дришлюк (Копина, 85), Рибалка — Калітвінцев, Кобзар (Волошин, 70), Кожушко (Авагімян, 66).



Попередження: Скляр — Кожушко, Цуріков, Білик.