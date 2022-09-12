До вашої уваги огляд матчу чемпіонату України.
Ворскла — Олександрія, ФК Олександрія
12 вересня 2022, 17:20
У четвертому турі української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла у домашньому матчі поділила очки з Олександрією.
Матч закінчився без забитих м'ячів із нулями на табло. На полі була рівна боротьба, що опосередковано і підтверджує статистика поєдинку — лише чотири удари у площину воріт на дві команди, три з яких від полтавців.
Для Ворскли це перше очко цього сезону, а в Олександрії сім балів і сьоме місце.
Огляд матчу
Ворскла — Олександрія 0:0
Ворскла: Різник — Пердута, Яворський, Зайков, Феліпе — Толі, Скляр, Олійник — Сефері, Степанюк, Кравець (Бацула, 86).
Олександрія: Білик — Мірошніченко, Бабогло, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Дришлюк (Копина, 85), Рибалка — Калітвінцев, Кобзар (Волошин, 70), Кожушко (Авагімян, 66).
Попередження: Скляр — Кожушко, Цуріков, Білик.