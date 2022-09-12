До вашої уваги огляд матчу чемпіонату України.
Інгулець — Минай, ФК Минай
12 вересня 2022, 18:20
У матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги Минай у гостях обіграв Інгулець із рахунком 2:1.
Рахунок у матчі було відкрито на 18 хвилині, коли у воротах господарів розписався Твердохліб, а потім у середині другого тайму перевагу гостей подвоїв Хахльов.
У господарів єдиний гол забив Козак, який відзначився у компенсований арбітром час, але Минай уже був у меншості після вилучення воротаря Бандури.
Огляд матчу
Інгулець — Минай 1:2
Голи: Козак, 90+1 — Твердохліб, 18, Хахльов, 60.
Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Поспєлов, Ченбай, Смоляков — Кучеренко — Одарюк (Марусич, 66), Клименко (В. Блізніченко, 46), Коробенко (Козак, 46), Запорожець — Сітало.
Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук — Воробчак (Рогозинський, 79), Хахльов, Твердохліб, Кулієв — Вишневський (Колесник, 69).
Попередження: Клименко, В. Блізніченко — Трубочкін.
На 89-й хвилині був вилучений Олександр Бандура (Минай) (грубе порушення).