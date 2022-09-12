Україна

До вашої уваги огляд матчу чемпіонату України.

У матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги Минай у гостях обіграв Інгулець із рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 18 хвилині, коли у воротах господарів розписався Твердохліб, а потім у середині другого тайму перевагу гостей подвоїв Хахльов.

У господарів єдиний гол забив Козак, який відзначився у компенсований арбітром час, але Минай уже був у меншості після вилучення воротаря Бандури.

Огляд матчу

Інгулець — Минай 1:2

Голи: Козак, 90+1 — Твердохліб, 18, Хахльов, 60.



Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Поспєлов, Ченбай, Смоляков — Кучеренко — Одарюк (Марусич, 66), Клименко (В. Блізніченко, 46), Коробенко (Козак, 46), Запорожець — Сітало.



Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук — Воробчак (Рогозинський, 79), Хахльов, Твердохліб, Кулієв — Вишневський (Колесник, 69).



Попередження: Клименко, В. Блізніченко — Трубочкін.



На 89-й хвилині був вилучений Олександр Бандура (Минай) (грубе порушення).