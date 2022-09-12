Україна
12 вересня 2022, 17:00
Минай у меншості втримав перемогу над Інгульцем
Футболісти Володимира Шарана вперше перемогли в гостьовому матчі в рамках УПЛ.
Інгулець — Минай, фото УПЛ
12 вересня 2022, 17:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Інгулець — Минай 1:2
Голи: Козак, 90+1 — Твердохліб, 18, Хахльов, 60
Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Поспєлов, Ченбай, Смоляков — Кучеренко — Одарюк (Марусич, 66), Клименко (В. Блізніченко, 46), Коробенко (Козак, 46), Запорожець — Сітало.
Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук — Воробчак (Рогозинський, 79), Хахльов, Твердохліб, Кулієв — Вишневський (Колесник, 69).
Попередження: Клименко, В. Блізніченко — Трубочкін
На 89-й хвилині був вилучений Олександр Бандура (Минай) (грубе порушення).