Україна

Минай у меншості втримав перемогу над Інгульцем

Футболісти Володимира Шарана вперше перемогли в гостьовому матчі в рамках УПЛ.

Інгулець — Минай, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Інгулець — Минай 1:2

Голи: Козак, 90+1 — Твердохліб, 18, Хахльов, 60



Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Поспєлов, Ченбай, Смоляков — Кучеренко — Одарюк (Марусич, 66), Клименко (В. Блізніченко, 46), Коробенко (Козак, 46), Запорожець — Сітало.



Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук — Воробчак (Рогозинський, 79), Хахльов, Твердохліб, Кулієв — Вишневський (Колесник, 69).



Попередження: Клименко, В. Блізніченко — Трубочкін



На 89-й хвилині був вилучений Олександр Бандура (Минай) (грубе порушення).